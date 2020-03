Coronavirus, Borghetto decisa contro il contagio: da domani sera via alla disinfezione del territorio comunale

"Nella serata/nottata di domani verrà eseguita, tramite ditta specializzata, una prima disinfezione straordinaria di tutto il territorio comunale con vaporizzazione di appositi prodotti certificati che non sono nocivi né per le persone né per gli animali". Così Giancarlo Canepa, sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito, annuncia attraverso la pagina Facebook del Comune le prossime operazioni di disinfezione straordinaria sul territorio comunale.

"Questa iniziativa rientra in un più ampio programma volto a contenere la diffusione del Covid 19. Sempre nel pomeriggio/sera di domani verranno sanificati tutti i plessi comunali, la sede del Comando Vigili e della Protezione Civile - prosegue il primo cittadino - È stato richiesto ad ATA di intensificare i lavaggi delle strade con la spazzatrice che a breve verrà dotata dei detergenti a base di cloro specifici per il Coronavirus e il lavaggio straordinario di tutti i bidoni".

"La Protezione Civile è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 presso la sede di Piazza Italia (tel 0182 973089) per rispondere a tutti i quesiti e le esigenze che si presentano - continua Canepa - Inoltre, in collaborazione con la Croce Bianca di Borghetto, ha attivato un servizio di consegna a domicilio di alimentari e medicine per tutti coloro che, a vario titolo, sono impossibilitati a farlo autonomamente. Ai nostri volontari va tutta la mia riconoscenza".

"Colgo anche l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno chiamato per mettere a disposizione i loro mezzi privati per eventuali necessità. Anche questa volta Borghetto sta dimostrando quello spirito di comunità e mutuo soccorso che ci ha sempre permesso di superare tutte le difficoltà. Sono sicuro che anche questa volta ce la faremo" conclude infine il sindaco Canepa.