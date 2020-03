"Restiamo tutti a casa!". E' questo l'appello lanciato alla cittadinanza nella giornata odierna dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini in merito all'emergenza legata al Coronavirus.

"Con il nostro senso di responsabilità usciremo in fretta da questa situazione.

Non perdete tempo in inutili polemiche, se saremo uniti torneremo presto alla normalità, siamo una Comunità, questo è il momento per dimostrarlo!" ha aggiunto il primo cittadino.