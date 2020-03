Coronavirus, il sindaco farmacista Arboscello: "Servono dotazioni per la nostra sicurezza. Non possiamo più aspettare"

Ad esprimere il proprio punto di vista a riguardo, sempre ritenendo "prevedibile e giusto" il provvedimento arrivato nella serata di ieri, è il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, farmacista di professione: " Sono giorni, settimane, che denuncio, insieme al Presidente dell'Ordine, dottor Zorgno, le condizioni di lavoro critiche in cui noi farmacisti lavoriamo. È per questo che desidero spendere due parole a favore di tutti i miei colleghi che stanno svolgendo un ruolo fondamentale in questo momento di crisi ".

" Siamo stanchi e preoccupati. Sono settimane che produciamo instancabilmente nel laboratorio, giorno e notte festivi compresi, gel igienizzante per i cittadini ma soprattutto per tantissime strutture pubbliche, sopperendo alla mancanza di quelli industriali " rivela il primo cittadino bergeggino.

" Proprio in momenti come questi - prosegue Arboscello nei panni del professionista - si evidenzia come la farmacia sia un presidio fondamentale del territorio e il farmacista una figura chiave tra gli operatori sanitari coinvolti, seppur raramente citati ".

Continua poi: "Basterebbe mezz'ora di lavoro dietro al banco per capire le condizioni in cui stiamo lavorando in questo periodo. Gli ospedali sono al collasso, i medici di famiglia ricevono su appuntamento filtrando telefonicamente le visite, giustamente si deve evitare di recarsi al pronto soccorso in caso di sintomi respiratori o febbre, per cui tutte le persone con tosse, febbre e mal di gola si riversano in farmacia".

"Molti farmacisti titolari hanno adottato, in maniera autonoma, misure preventive (protezioni in plexiglass ad esempio) che servono a tutelare sia i clienti che i propri dipendenti. Ma questo non basta" ammonisce Arboscello.