Coronavirus, treni cancellati e sostituiti dai bus: ecco tutte le limitazioni attuate da Trenitalia

Sono quasi 130 i treni regionali e regionali veloci che a partire da domani, fino al 3 aprile, saranno cancellati o sostituiti con bus da Trenitalia, su richiesta avanzata oggi da Regione Liguria.



Si tratta di un provvedimento che l’azienda ha ritenuto necessario vista l’emergenza Coronavirus che porta ad avere i convogli vuoti per effetto del decreto del governo che impone ai cittadini di non uscire, se non per questioni lavorative, sanitarie, o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali.



"Manteniamo una frequenza essenziale di collegamenti - aveva spiegato questa mattina l'assessore ai trasporti Gianni Berrino - ma cerchiamo di ottimizzare le risorse. È inutile far viaggiare treni semivuoti ed è necessario preservare l’equilibrio del contratto di servizio messo a rischio dal brusco crollo di biglietti e abbonamenti venduti. Gli studenti in questi giorni non viaggiano e anche i pendolari sono diminuiti moltissimo. La scorsa settimana abbiamo registrato un 50% di viaggiatori in meno, con punte del 60% su alcune linee. Con l'applicazione del dpcm del nove marzo prevediamo un ulteriore calo fino al 70%".