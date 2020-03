Cosseria, l'appello del sindaco Molinaro: "Restare a casa significa avere cura di noi stessi"

"Come amministrazione comunale è sempre stata nostra cura passare in tutte le località di Cosseria soprattutto dove vi sono persone sole e o ammalate, chiedendo se avessero necessità di qualcosa" commenta in una nota il sindaco Roberto Molinaro.

"Ora lo faremo ancora più sovente, chiedendo alle persone che sono particolarmente a rischio di contagio da COVID 19 che non è una frustrazione se si lasciassero recapitare la spesa o altri prodotti necessari presso la loro abitazione. Segnalo con vera commozione ed orgoglio che spontaneamente ed in silenzio alcune persone si sono fatte carico di chiedere alle famiglie loro vicine di casa di assisterle per la spesa al fine che una persona sola effettui gli acquisti per conto di più nuclei familiari riducendo notevolmente il rischio di diffusione del virus".

"Vogliamoci bene, restare a casa significa avere cura di noi stessi, non dobbiamo chiederci come fare per uscire, ma come possiamo evitare i contatti fisici con altre persone per tutelare noi stessi e coloro che incontriamo o con i quali conviviamo sul lavoro e in casa. Operatori sanitari, volontari del pubblico soccorso, Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'Ordine, dipendenti che lavorano a contatto col pubblico siete eroi e dovremo ricordarcelo a fine emergenza in termini di riconoscimenti pubblici ed economici" conclude il primo cittadino Molinaro.