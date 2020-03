Emergenza Coronavirus, dal Ministero dell'Interno: "Attenzione alle notizie false"

Attenzione. Diffidare dai messaggi non verificati diffusi via social e web. L'appello arriva dal Ministero dell'Interno.

"Continuano a essere diffuse in questo periodo, via social media e sul web, notizie false o fake news sulla presunta pubblicazione su questo portale di comunicati relativi all'emergenza contagio epidemiologico da Coronavirus, da ultimo quello sulla possibilità dell'adozione di misure ancora più rigide di contenimento da parte della Protezione civile - fanno sapere dal Ministero dell'Interno - Tali false notizie si presentano graficamente con la stessa impaginazione di questo sito e solitamente rinviano a un link che porta a un comunicato realmente pubblicato sul portale ma non relativo al tema della fake news".

Rientra in questo ambito il messaggio diventato virale su WhatsApp in merito alla disinfestazione di strade e città mediante l'utilizzo degli elicotteri (LEGGI QUI).

Contenuti o messaggi non verificati potranno essere segnalati alla polizia postale tramite il seguente sito https://www.commissariatodips.it/.