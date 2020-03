Emergenza COVID 19, il Comune di Albenga garantisce i servizi essenziali e si provvede alla disinfezione delle strade

E' entrato in vigore questa mattina il nuovo DPCM recante disposizioni relative al contenimento dell'emergenza Coronavirus.

A fronte di quanto in esso previsto e a seguito di un approfondito confronto e dialogo tra Amministrazione e Dirigenti, il Comune di Albenga informa che l 'attività Amministrativa sarà garantita , ma che saranno favorite, per i dipendenti comunali, le forme di smart working e la possibilità di usufruire delle ferie.

A partire da oggi l'accesso al pubblico sarà consentito solo previa appuntamento telefonico e per l'espletamento di pratiche improrogabili e urgenti.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali per la massima disponibilità dimostrata in questo momento e per il grande senso di responsabilità . Saranno garantiti i servizi indispensabili e cercheremo, attraverso la collaborazione di tutti, di offrire adeguate risposte alle esigenze dei nostri concittadini. Una attenzione particolare va prestata, naturalmente, al rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni esplicitate nei provvedimenti ministeriali. La collaborazione dei cittadini, in questo momento, non solo è importante, ma è indispensabile. Solo insieme riusciremo a tornare il prima possibile alla normalità".

Si informa inoltre che in quest'ottica è sospesa la distribuzione del materiale e delle chiavi per effettuare la raccolta differenziata e che la SAT ha disposto la chiusura temporanea del Centro sito presso l'ex Caserma Turinetto.

Per accedervi e per chiedere chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente alla ditta. I recapiti sono reperibili al seguente link i recapiti http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=152&idArea=205&idCat=8842&ID=8847&TipoElemento=categoria .

Domani sera partirà un servizio straordinario di disinfezione delle principali Piazze e strade cittadine sia nel Centro Urbano che nelle frazioni. Un ringraziamento particolare a tal proposito va dall'Amministrazione Comunale a SAT, STEA e all'Ufficie Ambiente.

Conclude il sindaco Tomatis: "Voglio invitare ancora una volta tutti i cittadini ad attenersi alle disposizioni del DPCM e a stare a casa uscendo solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Da questo pomeriggio girerà per Albenga e nelle Frazioni una macchina per la massima diffusione di un messaggio attraverso il quale vogliamo invitare i cittadini ad attenersi a tali disposizioni. In questo particolare momento ognuno di noi deve fare la sua parte".