Savona, chiusura notturna della galleria Valloria: disagi alla circolazione dei mezzi pesanti (FOTO)

I camion attraversano la stretta via Turati e poi successivamente in via Scotto per raggiungere l'Aurelia. Questo l'episodio che si è verificato ieri sera dove diversi mezzi pesanti hanno avuto molte difficoltà di manovra, risolte fortunatamente, nonostante la preoccupazione degli abitanti della zona.

La galleria Valloria tra Albissola e Savona è chiusa per lavori di manutenzione della volta dalle 22.00 alle 6.00 fino al 10 aprile e le auto e i mezzi pesanti sono costretti a proseguire il proprio viaggio svoltando nella zona dei "Pesci Vivi" passando per via Gentile, via Genova e arrivando poi davanti all'ospedale San Paolo. La svolta poi sarebbe possibile transitando da via Valloria, ma non ai mezzi pesanti per i quali il passaggio è vietato per via di un'ordinanza comunale.