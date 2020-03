Savona in versione "Ghost Town": i pochi savonesi in giro con le mascherine solo per fare la spesa e con i cani

Abbiamo fatto un giro (con al seguito autocertificazione compilata nello zaino) per raccontarvi come la città della Torretta sta vivendo questa emergenza Coronavirus e, come è giusto che sia, vista la richiesta di stare a casa, le piazze e vie centrali savonesi sono vuote. Piazza Sisto, via Pia, via Paleocapa, corso Italia, via Boselli sono praticamente deserte, le serrande sono tirate giù, eccezion fatta per i piccoli supermercati, le macellerie, le panetterie e tutti gli esercizi sopra indicati.