Savona, Ata SpA: "Così rispondiamo all'emergenza Coronavirus"

Ata S.p.a., azienda multiservizi per la provincia di Savona, prendendo atto della situazione di emergenza pubblica Coronavirus che si sta verificando a livello nazionale ed internazionale, volendo fare di tutto per garantire la migliore sicurezza e la continuità del servizio, ha predisposto una serie di importanti interventi rivolti all’utenza e ai dipendenti dell’azienda.

Le misure adottate agevolano il rispetto delle recenti disposizioni governative prevedendo servizi aggiuntivi di sanificazione, sistemi di raccolta speciale per i soggetti in quarantena, strumenti che facilitano il rispetto delle distanze di sicurezza - avvalendosi di installazioni semaforiche e sistemi di porte scorrevoli elettriche per regolare gli accessi ad un utente per volta- , servizi potenziati di informazione all’utenza, procedure facilitate di telelavoro per i dipendenti dell’azienda.

Distributori contenenti soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani sono stati messi a disposizione nelle aree di accoglienza e di scarico e sono stati predisposti nei mezzi utilizzati dai dipendenti.

Per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, Ata S.p.a ha attivato un sistema di raccolta dedicato agli utenti in quarantena o infetti segnalati dall’Asl, per eliminare ogni rischio di contaminazione. La misura, di tipo precauzionale, prevede la consegna di contenitori speciali che a fine quarantena vengono raccolti e sigillati da operatori adeguatamente protetti.

Nei parcheggi pubblici, sempre per limitare le occasioni di contatto, è favorito l’utilizzo delle case automatiche per il pagamento della sosta ordinaria e degli abbonamenti, riservando lo sportello fisico solo alle emergenze, alla prima emissione degli abbonamenti e all’assistenza dell’utenza. Interventi di sanificazione straordinaria sono stati predisposti per le superfici a contatto presso le casse automatiche e i parcometri.

Il Polo Straordinario di Savona, che sostituisce provvisoriamente il centro di raccolta di Savona, sarà chiuso fino alla fine dell’emergenza e accessibile solo su prenotazione per casi urgenti. L'utente dovrà chiamare il numero verde 800453562 e comunicare nominativo utenza, tipologia e quantità approssimativa del materiale, motivo dell'urgenza e recapito telefonico.

L’accesso dell’utenza nei centri di raccolta degli altri comuni serviti è invece regolato in modo da limitare l’accesso ad un utente alla volta, indipendentemente dalla capacità nominale delle strutture. Nei siti di Borghetto S.S. e Sassello la capienza massima ammessa di operatori per i locali presenti presso i siti è stata limitata a due e lo scarico del materiale dovrà avvenire a cura dell’utente, con conferimento direttamente in vasca oppure a terra, con successiva movimentazione a cura del solo personale di Ata S.p.a.;

Il servizio di cremazione continuerà ad essere garantito, con la sospensione del servizio di assistenza alle cremazioni da parte dei congiunti. La documentazione necessaria per le pratiche di cremazione sarà trasmissibile via mail.

Per gestire gli accessi in maniera più controllata e sicura, un nuovo punto accoglienza presso la sede di Savona in via Caravaggio 13, permetterà il colloquio con gli operatori garantendo accessi regolati e la distanza minima prescritta, anche attraverso l’installazione di settori divisori.

Oltre alle misure rivolte all’utenza, Ata S.p.a. ha predisposto importanti interventi interni atti a favorire i lavoratori e la loro sicurezza.

La capienza massima di tutti i locali è stata ridefinita nel rispetto della distanza interpersonale minima prescritta di un metro e sono stati introdotti dispositivi di telelavoro e procedure di lavoro agile, che diano priorità a canali di comunicazione telefonica, messaggistica telematica e videoconferenze, riducendo così al minimo necessario i contatti diretti.

Un’ importante riorganizzazione interna complessiva dell’attività e degli uffici che permetterà di garantire al meglio il rispetto delle normative, dando un contributo al superamento dell’emergenza.

“In questo momento critico – commenta Gianluca Tapparini amministratore unico di Ata – l’obiettivo prioritario è quello di garantire con tutti i provvedimenti possibili la sicurezza dei dipendenti, limitando i rischi di contagio e infezione, e al tempo stesso garantendo un servizio pubblico essenziale, con continuità dei servizi e sicurezza dei cittadini. Per questo abbiamo introdotto iniziative molto importanti che permettano ai nostri dipendenti di continuare a lavorare normalmente. Questa può essere un‘opportunità per sperimentare nuove tecnologie e strumenti che migliorino anche in futuro la qualità del lavoro e dei servizi rivolti alla cittadinanza.”

Si invita l'utenza a prendere visione delle pagine interne al sito www.ataspa.it Per far fronte ad ogni richiesta Ata S.p.a. è disponibile al servizio di informazioni dal Numero Verde 800453562