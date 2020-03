TPL, dopo il caso di Millesimo, Rsu e Rls aziendali contattano l'azienda: "Mascherine senza data di consegna, attendiamo"

Dopo quanto accaduto nella giornata di ieri sulla tratta Millesimo-Cengio, dove un'autobus della TPL Linea è stato fermato poiché a bordo era salita una persona che manifestava, almeno cosi pare, sintomi simili al Coronavirus (LEGGI QUI), la RSU e gli RLS aziendali hanno immediatamente contattato l'azienda con delle specifiche richieste per garantire la sicurezza dei lavoratori.

"E stato concordato - spiegano la RSU e gli RLS aziendali - che dalla giornata di oggi, l'utilizzo dei Daily verrà limitato e dove possibile, saranno sostituiti con altri mezzi più idonei a mantenere le condizioni di sicurezza. Per il problema mascherine, l'azienda ci ha confermato di essere in contatto con diverse ditte, ma la quantità da noi richiesta attualmente è senza data di consegna ma in ordine (le mascherine infatti, sono introvabili ovunque ndr). Comunque è riuscita a reperirne una piccola quantità che sarà distribuita partendo proprio dal deposito di Millesimo".

Ma non è tutto. I sindacati hanno avuto la conferma che da lunedì 16 marzo, entrerà in vigore l'orario festivo con le opportune modifiche e integrazioni per le basi radiali e le linee di maggior affluenza. Inoltre, il personale degli impianti fissa sarà fermato per cinque giorni sfruttando il ponte del 18 marzo. Per quanto riguarda il servizio, i sindacati hanno chiesto di partecipare alla modifica dei turni.

Nonostante qualche protesta, il gruppo della RSU si è mobilitato immediatamente e lavora quotidianamente per sopperire a tutte le problematiche