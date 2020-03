Alassio: i Carabinieri impegnati nel contrasto dei fenomeni di "sciacallaggio da Coronavirus"

Come già reso noto stamattina su Savonanews, la Regione Liguria sta mettendo in guardia la cittadinanza sulla "truffa dei finti tamponi" (leggi QUI).

Purtroppo la segnalazione di questa inaccettabile pratica di sciacallaggio è arrivata anche ad Alassio, dove la locale Compagnia dei Carabinieri sta svolgendo una costante opera di monitoraggio territoriale, proprio al fine di prevenire questi fenomeni.

Spiega a tal proposito il comandante della Compagnia, il Maggiore Massimo Ferrari: "Ho appena ricevuto una segnalazione da un operatore locale. Cortesemente dite e diffondete a tutti i cittadini di Alassio e comuni limitrofi di non fare entrare nessuno in casa e di allertare immediatamente la centrale operativa del 112 della compagnia di Alassio. Gli sciacalli sfruttano ogni occasione per tentare di insidiare la comunità, soprattutto i nostri anziani.

L'arma dei carabinieri della compagnia di Alassio e di tutte le stazioni dipendenti continueranno a vigilare e a stare al fianco del cittadino, rassicurandolo in questo delicato momento che stiamo vivendo. Attenzione, sensibilità, buon senso, ascolto, informazione continua connoteranno il servizio dei carabinieri, non disgiunta dal rigore qualora qualcuno in modo sconsiderato, irragionevole oltre a violare le prescrizioni vigenti col suo comportamento compromette il bene primario che si deve tutelare: la salute".