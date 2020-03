Camion perde controllo sulla strada di scorrimento veloce a Vado: traffico paralizzato (FOTO e VIDEO)

Incidente sulla strada di scorrimento veloce a Vado Ligure, nei pressi della centrale Tirreno Power, dove l'autista di un tir, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del proprio mezzo.

Il mezzo pesante si è intraversato andando così a sbattere contro il guardrail che divide la carreggiata nelle due corsie di marcia e lo ha divelto. Nell'impatto sembra essersi danneggiato anche il serbatoio del tir incidentato.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando savonese dei Vigili del Fuoco ed i tecnici di Anas per bonificare la zona dai liquidi persi, e gli uomini della Polstrada per regolare il traffico. Al momento quest'ultimo è bloccato in entrambe le direzioni.

Non sembrano esserci state invece gravi conseguenze per l'autista del camion, tanto che non si è reso necessario al momento l'intervento del personale del 118.