Coronavirus, passeggiano sul lungomare cellese, denunciati dai carabinieri tre cittadini della provincia di Lodi

Passeggiavano tranquillamente a Celle sulla passeggiata e sono stati fermati e denunciati dai carabinieri.

Una coppia di pensionati con il figlio di 56 anni provenienti da SantAngelo Lodigiano, in provincia di Lodi in Lombardia, stava passeggiando sul lungomare cellese e sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine che non potevano non constatare l'irregolarità

Il decreto del Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza Coronavirus infatti prevede che si possa uscire di casa solo per motivi lavorativi, salute o necessità e in caso di inosservanza si rischiano fino a 3 mesi di reclusione e 206 euro di ammenda.