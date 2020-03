Coronavirus, turista bergamasco risultato positivo a Diano Marina: l'uomo è ricoverato a Sanremo

Niente allarmismi: occorre vivere questo periodo già difficile con serenità. Si può riassumere così il pensiero del sindaco di Diano marina Giacomo Chiappori in merito alla notizia della positività al coronavirus di un turista bergamasco di 86 anni attualmente ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Sanremo. L'uomo aveva alloggiato all'albergo "Candido" insieme ad una comitiva di circa dieci turisti, tutti già rientrati a casa nei giorni scorsi.

"Ho saputo che il paziente non versa in condizioni critiche- ha affermato il primo cittadino a Imperianews- e questo ovviamente mi fa piacere. Adesso le autorità preposte stanno facendo gli accertamenti per ricostruire, come prevedono i protocolli, tutta la catena epidiemologica". Per il sindaco ella città degli aranci questa notizia, però non deve essere vissuta con disagio o allarmismi. "L'hotel è stato ovviamente chiuso e i proprietari sono in quarantena e non ci sono criticità riguardo questa situazione quindi ai cittadini dico di stare tranquilli e di vivere questo momento nel modo migliore possibile senza preoccupazioni e sconforto".

Proprio per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, anche in seguito alle iniziative del Governo di chiudere tutti i servizi giudicati non essenziali per scongiurare la diffusione del contagio, il sindaco Chiappori sta lavorando con l'amministrazione comunale per istituire un punto di "ricevimento", che verrà allestito probabilmente all'esterno del municipio, "con lo scopo di aiutare i cittadini per le loro esigenze. "Siamo operativi su questa iniziativa- ha concluso il primo cittadino Chiappori- e una volta approntata la scelta provvederò a firmare una delibera comunale".