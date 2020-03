Decesso in casa a Borghetto: positivo il test per il Coronavirus sulla coppia

Sono giunti dai laboratori dedicati gli esiti dei tamponi eseguiti sull'uomo deceduto presso la propria abitazione a Borghetto e sulla moglie. Per entrambi il verdetto è quello sospettato: positivi al Coronavirus.

La vittima nei giorni precedenti al decesso aveva palesato, secondo quanto riferito, la sintomatologia tipica del Covid-19. Nella notte tra martedì e mercoledì l'anziano era poi spirato, ma per i protocolli vigenti in questi casi la salma non si era potuta rimuovere, restando così nell'appartamento dove nel mentre si trovava la moglie fino alla mattinata di ieri quando l'uomo è stato trasporto in un obitorio dedicato che si trova nel milanese.

A questo punto proseguiranno le misure cautelari di contenimento ed osservazione per la moglie, che dovrà rispettare la quarantena sotto sorveglianza attiva di Asl, come da protocollo.

Nelle prossime ore non è quindi escluso che i tamponi possano essere effettuati anche sui parenti e chiunque sia venuto a contatto con le due persone nei giorni precedenti al drammatico decesso e sul personale della pubblica assistenza intervenuto.