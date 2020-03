Positivo al test Coronavirus anche l'attaccante sampdoriano Manolo Gabbiadini

Positivo al test Covid-19 anche Manolo Gabbiadini, classe 1991, nato a Calcinate, nel Bergamasco e attualmente attaccante della Sampdoria.

Con una breve nota ufficiale il club rende noto che il giocatore "ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

Lo stesso calciatore divulga sul suo profilo Facebook un appello nel quale sembra preoccuparsi, altruisticamente, più per gli altri che per se stesso: "Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà", dichiara l'attaccante.

E immediatamente, tra Facebook e Twitter, si moltiplicano a ritmi elevati i messaggi con l'hashtag #ForzaManolo