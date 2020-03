Violano il decreto anti Coronavirus: 15 persone denunciate dai carabinieri

Prosegue l’attività di controllo da parte dei Reparti dell’Arma dei carabinieri della provincia di Savona e, purtroppo, tra ieri pomeriggio e questa mattina, sono state denunciate ancora 15 persone per “Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità” (Art. 650 C.P.)

In particolare:

- ad Albenga un marocchino del 1988, domiciliato Genova, richiedente asilo, è stato controllato in piazza del Popolo alle ore 15.40 mentre stava seduto su una panchina senza far nulla ignorando totalmente il divieto vigente.

Sempre nello stesso comune sono stati sottoposti a controllo e denunciati un marocchino e due tunisini che passeggiavano lungo le vie cittadine senza un giustificato motivo e una coppia di 30enni albanesi che hanno esibito ai militari la prescritta “autocertificazione” adducendo motivi risultati poi non veritieri. Questi ultimi sono stati anche denunciati per “false attestazioni a P.U.”.

- ad Ortovero una coppia di coniugi provenienti da Arma di Taggia (IM), sono stati segnalati dal sindaco di quel comune perché trovati nella mattinata mentre caricavano su un furgone i rami di una siepe di proprietà comunale impossessandosene in modo fraudolento. Sono stati denunciati per furto in concorso e ovviamente per l’inosservanza alle disposizioni date per il contenimento del Covid 19;

- a Bardineto è stato invece sorpreso un pensionato di Loano che una volta fermato dalla pattuglia ha dichiarato di essersi recato lì per andare a prendere dell’acqua sorgiva;

- a Savona invece è stato denunciato un ragazzo del 1999 di nazionalità romena che dal Campo Nomadi di Genova era venuto qui in città per questuare. Un ragazzo e una ragazza di 18 e 20 anni sono stati denunciati mentre si trovavano all’interno di “punto ristoro” (distributori automatici di bevande) di Quiliano. Anche a Celle Ligure i carabinieri hanno fermato e denunciato una coppia di pensionati con il figlio di 56 anni mentre passeggiavano sul lungomare provenienti da Sant’Angelo Lodigiano (LO).

I controlli, in stretto coordinamento con le altre forze di polizia, proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di far rispettare le disposizioni in materia soprattutto ora che sono divenute ancora più stringenti.