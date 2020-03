Coronavirus, il punto del presidente della Provincia di Savona Olivieri sulla riunione con Regione, Anci e Comuni capoluogo

E' appena terminata la riunione in videoconferenza con Regione, Anci, Province e Comuni capoluogo, per fare il punto sulla situazione Covid-19 e sulle misure adottate dal Governo che dovranno essere applicate sui territori. Ad esternare per primo le proprie sensazioni è il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri: "La volontà era quella di avere un confronto ed una prima informativa tra Comuni Capoluogo e Province, affinché gli stessi poi possano tenere una comunicazione di conseguenza"

"Il picco è previsto entro 15 giorni. Entro fine settimana saranno organizzati al meglio gli spazi ospedalieri, con sospensione delle attività non indispensabili (prenotazioni cup per visite ritenute da medici necessarie a 10 giorni), con 100 posti rianimazione (su 150 totali) e 300 sub e relativo personale. Si sta allestendo una nave per dismissioni e terapie domestiche. Attualmente risultano circa mille persone in contenimento. Inoltre, siamo già in contatto con il Commissario Straordinario dell'emergenza Domenico Arcuri". Questo ha spiegato Olivieri, aggiungendo poi sulla situazione locale: "L’attività preventiva risulta avere al momento dato buoni risultati, si confida di evitare picco come altre Regioni".

Prosegue: "E' confermato l'invito in tutti i settori, anche quello pubblico, ad agevolare ferie, telelavoro, congedi parentali e strumenti che verranno disposti con imminenti Decreti Legge. La Regione è in contatto costante attraverso la Conferenza delle Regioni con il Governo ed assumerà misure economiche di supporto in linea con quelle governative".

"Il Presidente si scusa se ci sono stati problemi di comunicazioni - riporta la massima carica provinciale -, ma da lui a tutti gli uffici in questi giorni hanno vissuto come noi nell’emergenza costante. Come classe dirigente dobbiamo dare un messaggio chiaro dopo quelli, purtroppo in alcuni momenti ondivaghi, dei giorni precedenti. Pur consci che ovviamente ci sono variabili difficilmente ponderabili"

Si è parlato poi anche della disponibilità degli ormai noti 'DPI', i dispositivi di protezione individuale: "La Regione, di concerto con la Protezione Civile nazionale, sta acquisendo materiali in tutti i modi, ad iniziare da mascherine, ma ricordiamo che restano prioritari il mantenimento delle distanze e l'igiene".