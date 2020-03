Coronavirus, Toti: "Se vogliamo vincere è fondamentale fare ciascuno la propria parte"

"Inizia un giorno diverso per la Liguria e per tutto il Paese. Con il nuovo Decreto del Governo, l’Italia da questa mattina applicherà regole ancora più rigide per limitare il più possibile la diffusione del Coronavirus" commenta con un post su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Fino al 25 marzo sono chiusi bar, ristoranti, negozi, mercati su strada, centri commerciali, centri estetici, parrucchieri, barbieri. Restano aperti supermercati, alimentari, consegne a domicilio, farmacie, edicole, tabaccai, benzinai, ferramenta, lavanderie e garantiti anche trasporti, servizi finanziari, assicurativi, bancari e postali. Anche le fabbriche continuano a lavorare ma seguendo tutte le misure di sicurezza previste".

"La ragione delle scelte è chiara: restano aperti quei negozi che sono indispensabili nella vita quotidiana e che non sono, come qualcuno scrive, solo gli alimentari e le farmacie. Serve comunicare per vivere e lavorare da casa, quindi servono i negozi di tecnologia, nelle vostre abitazioni si può fulminare una luce oppure guastare il bagno e serve ripararli, insomma restano aperti gli esercizi per le necessità basilari. E restano aperte le fabbriche, altrimenti si fermerebbe il Paese, non avremmo i contenitori dove mettere il cibo, i pezzi di ricambio per le auto e gli elettrodomestici, per le centrali elettriche o i tubi per il gas e le fognature. Vedo che molti mi scrivono che avremmo potuto chiudere di più come in Cina" prosegue Toti.

"La Cina è un Paese di oltre un miliardo di persone grosso più dell’Europa. Quello che non si produceva nelle città chiuse si poteva fare altrove. L’Italia non è la stessa cosa ovviamente. Ora serviranno alcuni giorni per vedere come andrà il virus alla luce di queste misure. Non cercate regole che di colpo fermino il male, non esistono ed è solo un modo per esorcizzare la nostra paura. Non esiste una ricetta immediata. Se vogliamo vincere serve rigore, attenzione, lavoro, serietà, nervi saldi per un po’ di tempo".

"So che non sarà facile, ma in questo momento è fondamentale fare ciascuno la propria parte, stando a casa o andando a lavorare per aiutare il Paese a uscire da questa emergenza. Forza Liguria, insieme ce la faremo!" conclude Toti.