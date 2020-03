Coronavirus, Vaccarezza: "Usiamo il buon senso. Ammassarsi per fare la spesa non serve"

"La Liguria come ogni giorno si sveglia e combatte, state seguendo le regole? Mi raccomando: uscite il meno possibile e solo se strettamente necessario. Facciamo in modo di bypassare questo momento, usiamo il buon senso, più lo usiamo, prima ne verremo fuori" commenta Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo!.

"Quando facciamo la spesa, manteniamo le distanze, non accalchiamoci, non assaltiamo i supermercati. Questi saranno sempre riforniti di tutte le merci. Intanto, nel documento sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari; questi rientrano tra le categorie che saranno sempre aperte

"Poi, il nostro agroalimentare è esportato in tutto il mondo. Addirittura la nostra produzione di pasta, riso, conserva di pomodoro, vino e acqua minerale è più abbondante rispetto ai nostri consumi, più di qualunque altro Paese al mondo: quindi, non esiste in alcun modo il rischio di incorrere in una carenza di approvvigionamenti. Ammassarsi per fare la spesa non solo non serve, ma, soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19".

"Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché l'approvvigionamento alimentare sarà garantito regolarmente, anzi, ringrazio le aziende, gli autotrasportatori che lavorano lungo tutta la penisola per non farci mancare nulla. Forza Amici, con un po di pazienza e molta attenzione ci rialzeremo più forti di prima" conclude Vaccarezza.