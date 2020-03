Regionali: sondaggio Piepoli, per il 51% dei liguri Toti in vantaggio sul candidato di centrosinistra

Il governatore uscente Giovanni Toti è primo nel sondaggio per le prossime regionali commissionato da Liguria Popolare all’istituto Piepoli. L’attuale presidente della regione, con la sua coalizione di centrodestra è risultato primo con il 51% delle preferenze sul candidato della coalizione di centrosinistra che si ferma al 37%. All’8% è il possibile candidato del movimento 5 stelle. I due schieramenti potrebbero tuttavia allearsi, e in quel caso lo scenario potrebbe variare.



Nel complesso, l’operato del presidente e della giunta, nei cinque anni, è ritenuto soddisfacente per il 63% degli intervistati, di questi il 16% si ritiene molto soddisfatto e il 47% abbastanza soddisfatto. Poco soddisfatto il 22% del campione, per niente soddisfatti solo il 9% degli intervistati.



Un dato in linea con la fiducia riposta nel governatore. Il 66% dichiara di avere molta o abbastanza fiducia, mentre sale al 93% la percentuale di intervistati che conosce Toti.



Andando alle preferenze dei singoli partiti, il Pd è in testa con il 29%, segue la Lega con il 28%, Cambiamo! Di Giovanni Toti è dato all’8%, Fratelli d’Italia al 7,5%, Forza Italia al 6%, il Movimento 5 Stelle al 10,5, Liguria Popolare al 3,9%, Italia Viva al 2,5%, +Europa al 2%, mentre rappresentanto il 2,6% degli intervistati le altre liste civiche.



Andando ai problemi principali che secondo gli intervistati dovrà risolvere prioritariamente la prossima giunta, al primo posto c’è il lavoro per il 31%, segue il traffico e la viabilità (22%), poi sanità (14%) e trasporti pubblici (12%).



L’88% degli intervistati ha dichiarato che andrà certamente o comunque probabilmente alle urne, ma ben il 44% tuttavia ritiene ancora non definitiva la propria scelta di voto.



Il sondaggio è stato effettuato tra il 24 e il 27 febbraio, su un campione di 607 intervistati telefonicamente, attraverso la tipologia CATI/CAMI, suddivisi tra uomini al 47%, donne al 53%, giovani tra i 18 e i 34 anni al 17%, adulti tra i 35 e i 54 anni al 32% e over 54 anni al 51%, tutti residenti in regione Liguria.



Le elezioni regionali previste per la primavera 2020, ricordiamo, potrebbero essere tuttavia rimandate al prossimo autunno a causa dell’emergenza coronavirus.