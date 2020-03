Come già annunciato ieri, l'ospedale di Albenga è interamente destinato a contrastare il Coronavirus

Come già anticipato nella tarda mattinata di ieri su Savonanews (leggi QUI), l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga sta svolgendo un ruolo importante, a livello provinciale, per il monitoraggio e contenimento del Covid-19: infatti l'intera struttura è stata dedicata in modo esclusivo a contrastare questa patologia.

Proseguono intanto, come da costanti aggiornamenti regionali sul numero dei ricoverati, i programmi svolti al Santa Corona di Pietra Ligure e al San Paolo di Savona, dove invece si affronta un duplice sforzo: l'arrivo delle persone positive al test e l'attività consueta rivolta ad altre patologie. A tal proposito, l'intero settimo piano del nosocomio savonese è dedicato al solo Coronavirus.

Situazione sotto controllo in Val Bormida, dove il numero dei contagi appare più basso rispetto alla costa. Ovviamente anche l'ospedale di Cairo Montenotte svolge il suo ruolo, che quasi certamente sarà focalizzato su casi blandi e a bassa complessità di cura, mentre ricordiamo che era stata persino sollevata l'ipotesi di destinare la Scuola di Polizia Penitenziaria cairese a un utilizzo alternativo come "punto di primo soccorso".