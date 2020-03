Coronavirus, Annalisa e la sua raccolta fondi per il reparto di Malattie infettive all'ospedale San Paolo: "Dalla difficoltà può sempre emergere la speranza"

In questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus non stanno mancando le iniziative legate alla solidarietà con i crowdfunding a favore dell'ospedale San Paolo di Savona, il Santa Maria di Misericordia di Albenga e il Santa Corona di Pietra Ligure e in questi minuti la cantante di Carcare Annalisa Scarrone ha deciso di dare il via alla sua raccolta incentrata sul reparto del nosocomio savonese.