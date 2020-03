Dal Vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino una "Preghiera per i malati"

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

Vi scrivo, in questi giorni che si sono davvero fatti difficili, per dirVi di nuovo che il Signore non ci abbandona e che da questo tempo strano potremo uscire tutti più umani e consapevoli, confidando nel Signore, imparando ad aiutarci a vicenda e facendoci carico responsabilmente del bene comune. Con le parole della poesia: “c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano/ Forse ci sono doni/ Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo” (Mariangela Gualtieri).

Ma, soprattutto, scrivo per dire un grazie grande – e son certo di interpretarVi tutti – ai medici e a tutti gli operatori sanitari, per la dedizione senza limiti di tempo con cui si stanno dedicando a chi si è ammalato: il Vostro lavoro ci sta aiutando tutti a capire meglio che non siamo chiamati a vivere soltanto per noi stessi, ma che, con l’impegno generoso e competente di ciascuno, la vita di tutti può essere accolta, tutelata e custodita.

Ai malati, dico solo che Vi sono vicino e che ogni giorno celebro l’Eucaristia per Voi e per i Vostri cari. Ho scritto una piccola preghiera; pregarla – anche senza poterci incontrare di persona – ci può aiutare ad essere meno distanti e soprattutto a mettere, con fiducia grande, la nostra vita nelle mani del Signore.

“Dio della vita e della gioia,

ascolta la nostra povera preghiera

in questo tempo difficile.

Dona conforto e guarigione ai malati,

sostegno ai loro familiari,

forza, conoscenza e intelletto d’amore a chi li cura.

Fa’ che impariamo a fuggire cose, pensieri e parole vane,

ad accogliere chi è povero, fragile o malato,

a non dar pena a nessuno,

a dare gioia a tutti.

Maria, Madre di Misericordia,

intercedi per noi presso il Tuo Figlio

e invoca che siamo liberati

da questo male che incombe.

Amen.

Vi benedico tutti con affetto,

il Vostro Vescovo + Gero

Sono molto lieto per la generosità con la quale l’Ufficio diocesano della pastorale della salute contribuirà – con una somma ingente – all’acquisto, da parte dell’Ospedale San Paolo, di una partita di mascherine, oggi più che mai necessarie. E do la piena disponibilità della Diocesi a collaborare con la Asl2 per ulteriori necessità che ci verranno segnalate. Ricordando le parole di San Tommaso Moro: “dammi la grazia, Signore, che quanto è oggetto delle mie preghiere sia anche oggetto delle mie opere”...