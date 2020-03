Coronavirus, i sindacati scrivono al Prefetto: "Garantire il controllo del rispetto delle regole a tutela della salute di chi lavora"

Nota ufficiale firmata da Andrea Pasa (Cgil Savona), Claudio Bosio (Cisl Savona - Imperia I) e Giovanni Mazziotta (Uil Savona – Imperia). L'oggetto della missiva sono le condizioni di lavoro delle persone in questa grave fase emergenziale legata alla diffusione del Covid 19:

"Gentilissimo Prefetto,

siamo a portare alla Sua attenzione l'allarme che riguarda le condizioni di lavoro delle persone in questa grave fase emergenziale legata alla diffusione del Covid 19.

I decreti emessi dal Governo prevedono la chiusura delle attività non essenziali insieme a una serie di misure stringenti a tutela della salute di coloro che devono continuare ad offrire servizi essenziali ed a produrre.

Illustrissimo Prefetto, Le segnaliamo che stiamo riscontrando che le misure di prevenzione e protezione dal contagio dei lavoratori troppo spesso non vengono assicurate.

Chiediamo a S.E., nella Sua qualità di massimo esponente del Governo sul territorio provinciale, di voler garantire il controllo del rispetto delle regole a tutela della salute di chi lavora.

Ove queste precauzioni non possono essere mantenute, non sussistono le condizioni minime per continuare le attività di produzione e/o di servizio vanno fermate, come testimoniano gli scioperi e le prese di posizione di molti lavoratori nella nostra regione in questi giorni.

Certi di un impegno fattivo che vada nel solco delle misure assunte dal Governo, restiamo in attesa di un riscontro e di un sollecito intervento".