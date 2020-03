L'ospedale di Albenga dedicato alla gestione dell'emergenza Covid-19, il sindaco Tomatis: "Struttura all'avanguardia, i cittadini devono essere orgogliosi"

Come già anticipato nella tarda mattinata di ieri su Savonanews (leggi QUI), l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga sta svolgendo un ruolo importante, a livello provinciale, per il monitoraggio e contenimento del Covid-19: infatti l'intera struttura è stata dedicata in modo esclusivo a contrastare questa patologia. A tal proposito, ecco il commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis:

"In questo momento ogni provvedimento volto a proteggerci dalla diffusione dell'infezione da Coronavirus è utile e positivo. La medicina è fatta di priorità che occorre riconoscere, combattere questa pandemia è senz'altro la principale. Il nostro Ospedale è nuovo ed è una struttura all'avanguardia che, grazie ad attrezzature adeguate sarà in grado di garantire assistenza adeguata ai pazienti e, al contempo saranno garantite maggiori tutele al personale medico ed infermieristico che, sapendo di operare con pazienti affetti da Covid-19, avranno certezza circa le procedure e le cautele da utilizzare. Tutti i cittadini di Albenga devono essere orgogliosi ora di avere un Ospedale che rappresenta un'eccellenza e un punto di riferimento per l'intero comprensorio, così come lo è, e da oggi lo sarà ancora di più, il nostro reparto di malattie infettive. La battaglia contro il Coronavirus deve essere combattuta con tutti i mezzi solo così, insieme, potremo arrestare questa pandemia".