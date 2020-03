Lavoratori delle Riparazioni Navali in sciopero: "Mancano condizioni di sicurezza per lavorare"

Genova - I lavoratori delle riparazioni navali annunciano uno sciopero, per protestare contro la presunta assenza delle condizioni minime necessarie ad assicurare al personale la sicurezza dal contagio da coronavirus.

"Fim Fiom Uilm e i lavoratori delle Riparazioni Navali,

visti i provvedimenti presi dal Governo e pur riconoscendo gli sforzi

fatti dalle aziende, ritengono che non ci siano le condizioni di

sicurezza necessarie per lavorare - si legge in una nota stampa che annuncia la mobilitazione -. Dichiarano sciopero dalle ore 12 del 12 marzo sino alle ore 17 del 13 marzo per tutto il comparto delle Riparazioni Navali. Chiediamo che le istituzioni convochino un tavolo tecnico per decidere il da farsi".