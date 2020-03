Avis Albenga amplia l'orario: è possibile prenotare le donazioni e ricevere tutte le informazioni

Calano le donazioni di sangue in tutta Italia ed anche in Liguria.

L'Avis di Albenga lancia un appello a tutti i donatori e, in un momento particolare come quello che si sta vivendo, aumenta ed incrementa il servizio con grande senso di responsabilità, ma sempre nel rispetto di tutte le cautele necessarie e seguendo le disposizioni previste dal Dpcm.

In particolare si ricorda che:

- il percorso della donazione è protetto e sicuro, vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19

- quale ulteriore garanzia si invita a prenotare la donazione concordando telefonicamente orari e modalità in modo da garantire la sicurezza di tutti.

Il Presidente dell'Avis di Albenga Giovanni Patuzzo afferma: "Donare è importante, specie in un momento come questo e lo è ancora più farlo in modo sicuro. Per questo abbiamo deciso di ampliare i nostri orari e vogliamo informare tutti che sarà possibile prenotare la donazione tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 telefonando al numero 0182/562249. Saremo lieti di prendere gli appuntamenti per la donazione e fornire tutte le informazioni e spiegazioni che ci verranno richieste".