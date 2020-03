Celebrazioni ridotte per la festa di Nostra Signora di Misericordia a Savona, la Diocesi: "Il 18 marzo illuminiamo le finestre"

Come è ormai noto la festa patronale di Nostra Signora della Misericordia si svolgerà ridotta all’essenziale con una Messa celebrata dal vescovo "a porte chiuse" nella Basilica senza la processione votiva e tutti gli altri riti correlati.

Tuttavia per dare un forte segnale di devozione alla Mater Misericordiae e di grande partecipazione alla festa, pur restando come previsto nelle proprie case, la Diocesi di Savona-Noli rinnova particolarmente quest’anno l’invito a illuminare le finestre già dalla sera del 17 marzo.

Si invitano quindi tutti a porre alle proprie finestre i tradizionali “balunetti” o anche più semplicemente luminarie natalizie (per interno o esterno a seconda dell’uso). Sarà un segno semplice, ma autentico, una “preghiera luminosa” a Maria che possa rischiarare la via in questo momento di grave difficoltà.