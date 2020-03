Coronavirus, Albenga sospende la retta dell'asilo nido comunale "R. di Ferro"

Sospesa la retta dell'asilo nido comunale di Albenga "R. di Ferro" per il mese di marzo e fino al momento di riapertura del servizio, che, lo ricordiamo, è stato interrotto a causa dell' emergenza epidemiologica COVID-19.

La decisione - che si va ad aggiungere al provvedimento con il quale si è deciso di prorogare le scadenze relative al pagamento annuale dell’ imposta comunale sulla pubblicità e del Cosap (Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche - è stata presa questa mattina dalla Giunta comunale.

Afferma l'assessore Simona Vespo: "In questo momento particolare vogliamo andare incontro alle famiglie ed essere vicino a loro. Per questo abbiamo deciso di sospendere le rette dell'asilo nido Roberto Di Ferro per il mese di marzo fino al 3 aprile e comunque fino alla riapertura del servizio, chiuso secondo le disposizioni ministeriali. Purtroppo le famiglie costrette a tenere i bimbi a casa per arginare il diffondersi di questa pandemia non dovranno sostenere questa ulteriore spesa. Spero che arrivino al più presto altri aiuti da Stato e Regione cosicchè le famiglie possano riuscire ad ottenere adeguato sostentamento".

"Un ringraziamento va a tutte le insegnanti che, nonostante il Coronavirus sono sempre in contatto con i loro piccoli alunni e a tutti coloro che operano nel sociale e alle Assistenti domiciliari che, in questo periodo stanno cercando con ancora più impegno, di dare il proprio sostegno in particolare ai più fragili e agli over 65".

"Voglio lanciare un messaggio di speranza - conclude l'assessore - rivolgendomi a tutti i cittadini di Albenga e non solo: sono convinta che se ognuno di noi farà uno sforzo e se si seguiranno le indicazioni date dalle Autorità competenti, presto potremo uscire da questa emergenza e tornare alla normalità".