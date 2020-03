Coronavirus, TPL Linea: "Da lunedì 16 marzo riduzione del servizio"

TPL Linea avvisa la spettabile clientela che, in riferimento agli ultimi DPCM, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e a seguito della conseguente drastica diminuzione di utenza presente a bordo degli autobus del trasporto pubblico, con decorrenza lunedì 16 marzo 2020 verrà attuata una riduzione del servizio.

Si precisa che la riduzione di cui sopra prevederà indicativamente:

- per le linee urbane cittadine l’applicazione per tutti i giorni feriali del servizio normalmente previsto nelle giornate festive;

- per le linee di collegamento tra tutti i Comuni dell’entroterra ed i Comuni della litoranea verranno garantite almeno due coppie di corse per ogni territorio comunale. Al fine di salvaguardare gli spostamenti per esigenze lavorative, le corse garantiranno l’andata ad inizio mattinata, un rientro a metà giornata ed un rientro nel tardo pomeriggio;

- per le linee litoranee di collegamento nella tratta Andora – Savona verrà prevista l’effettuazione delle corse con cadenza oraria.

Tutti gli aggiornamenti ed il dettaglio del servizio svolto verranno pubblicati - appena disponibili sul sito aziendale.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.