Misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: a Finale Ligure parcheggi gratis su tutto il territorio

L’Amministrazione Frascherelli in collaborazione con la Società Finale Ambiente SPA, ha deciso di rendere gratuiti tutti i parcheggi di Finale Ligure da oggi fino al 3 Aprile.

“L’iniziativa è volta a dare un piccolo segnale alla Cittadinanza“ commenta il Sindaco Frascherelli “In questi giorni dove gli spostamenti sono permessi unicamente per ragioni di lavoro, di salute e per acquistare beni di prima necessità riteniamo di dover rappresentare questa piccola forma di vicinanza ai nostri concittadini.

Da oggi e fino al 3 Aprile, gratuità in tutto il territorio comunale, compreso Parcheggi del Lungomare, Parcheggio della Finanza e Parcheggio Autosilos in Piazza Donatori di Sangue. Nei prossimi giorni, dopo i Decreti Governativi al momento in discussione a Roma, valuteremo altre forme di supporto economico ad Attività Produttive e Famiglie“ conclude il Primo Cittadino Ugo Frascherelli.