SP 8 "Spotorno–Vezzi–Finale": da lunedì 16 marzo chiusure programmate per lavori di messa in sicurezza

Proseguono i lavori di consolidamento della SP 8 in prossimità della progressiva km. 18+300, in località Calvisio, nel Comune di Finale Ligure, strada interessata da un movimento franoso durante gli eventi alluvionali del 24 novembre 2019.

“Dopo la prima fase dell'intervento, che ha previsto la messa in opera della palificazione, ora si dovrà procedere con la demolizione e successiva ricostruzione del muro di contenimento di valle della strada, allargando l'attuale sede di carreggiata di circa 1,00 -1,50 m" dichiara il Consigliere provinciale con delega alla viabilità, Luana Isella.

"Questa operazione, estremamente delicata in considerazione della conformazione dell'area necessiterà, per la sua corretta esecuzione, di chiusure al traffico programmate a partire dal prossimo lunedì 16 marzo: durante il giorno, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, la strada resterà chiusa per consentire i lavori mentre sarà aperta al traffico dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del mattino successivo".

"Un disagio per i cittadini, certamente, ne siamo consapevoli, ma stiamo lavorando affinché il cantiere si possa concludere al più presto, la stima dei lavori è di circa tre mesi, per poter restituire a tutto il territorio una strada più sicura e agevole" conclude la Isella.