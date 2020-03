Varazze risponde all'appello: si suona dai terrazzi e dalle finestre in onore di Santa Caterina per vincere la paura

Il mondo della musica si unisce e fa squadra in uno dei momenti più bui della nostra storia recente. E all'appello non poteva risponde Varazze che rende omaggio alla santa patrona Santa Patrona Santa Caterina cantando e suonando il suo inno.

Alle 18 molti varazzini si sono esibiti da terrazzi e finestre per diffondere nel cielo note contro la paura. Certo, non sarà questo l'antidoto, ma è senza dubbio una bellissima dimostrazione di unità. E il risultato finale è a dir poco toccante.

A Savona per le vie del centro regna il silenzio anche se non sono mancati sporadici momenti musicali. Significativa e speciale la musica che arieggiava in via Pia.

Di seguito altre testimonianze giunte in redazione:

Alessio Briano (Toirano) :

Savona: Gabe De Vincenti suona Chiaro di Luna di Beethoven