"Voi restate a casa, noi dobbiamo andare avanti": anche la Croce Rossa di Savona lancia la sua raccolta fondi

Anche la Croce Rossa di Savona come diverse pubbliche assistenze del savonese stanno lanciando la loro raccolta fondi su GoFoundMe.

"In questi giorni di emergenza i nostri soccorsi in ambulanza non si sono mai fermati, così come il servizio dedicato al trasporto dei casi di Coronavirus. I nostri volontari sono e saranno sempre impegnati per assistere chi ha bisogno di cure. Ma ora i dispositivi di protezione e il materiale sanitario indispensabili per le ambulanze stanno diventando sempre più introvabili e costosi. Abbiamo bisogno di voi" dicono dalla Croce Rossa savonese.

Si può cliccare QUI per effettuare le donazioni.