Coronavirus: morto uno dei tre risultati positivi a Pontedassio, si tratta di un anziano con altre patologie

E' morta una delle tre persone di Pontedassio risultate positive al coronavirus. La notizia è stata confermata dal Comune. Si tratta di un anziano con altre patologie. E' la quattordicesima vittima in Liguria.



Il contagio è avvenuto alcuni giorni fa al bar comunale del centro sportivo. A essere risultati positivi sono in cinque, tre residenti a Pontedassio e due a Chiusanico. Altre persone sono in autoisolamento.



Alcuni giorni fa il sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia aveva spiegato che uno dei tre concittadini era uscito dalla terapia intensiva. Per uno di loro, invece, non c'è stato purtroppo niente da fare.