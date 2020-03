Proseguono i controlli da parte dei carabinieri in merito alle disposizioni relative per il contenimento del Covid 19.

A Savona, i militari dell'Arma hanno denunciati due commercianti che avevano lasciato entrare in negozio altre quattro persone per vendere pizze e kebab da asporto contrariamente a quanto stabilito all’art. 1, comma 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 che prevede la sola possibilità, per questo tipo di esercizi commerciali, di effettuare “…ristorazione con consegna a domicilio…”.