Esce oggi "Lampedusa", nuovo video di Ginez & il Bulbo della Ventola: "Il nostro messaggio di positività in questi giorni difficili" (VIDEO)

Le restrizioni di legge legate al contenimento del Coronavirus hanno sicuramente dato un violento “schiaffone” alla musica dal vivo. Ma la voglia di intrattenere, divertire, regalare gioia dei musicisti non si può e non si deve fermare. E per fortuna, da questo punto di vista, le moderne piattaforme digitali danno un aiuto tangibile, entrando nelle case di tutti.

In provincia di Savona una buona notizia arriva dalla band Ginez e il Bulbo della Ventola, che pubblica oggi attraverso i propri canali il video della nuova canzone “Lampedusa”. Raccontano i musicisti a Savonanews: “Purtroppo sono giorni difficili per tutti. La condivisione di questo video, ambientato tra meravigliosi luoghi ricchi di sole e di mare, vuole essere un messaggio di speranza per chi in questi giorni è barricato in casa. Con le nostre canzoni vogliamo regalare un sorriso, un pizzico di relax e un momento di positività”.

La band, capitanata dal chitarrista e cantante Ginez e completata dal polistrumentista Roberto Ascoli (batteria e tastiere), dal chitarrista Aliano De Franceschi e dal bassista Daniele Duchini, ci ha abituato negli anni a video di pregevole fattura: storie ricche di umorismo costruite con cura in ogni dettaglio, dalle luci, alle coreografie, fino alla fotografia. “Questa volta, però, abbiamo voluto fare una cosa completamente diversa – ci spiegano i quattro musicisti – nel senso che volevamo veramente dare un taglio ‘casalingo’, volevamo trasmettere il messaggio di una produzione realizzata tra amici, per divertire il nostro pubblico divertendoci noi per primi. Un video semplice, quindi, ma realizzato con l’amore e la passione di sempre”.

A parte il titolo, il video naturalmente non è girato a Lampedusa, ma nello splendido Mar Ligure. Si possono riconoscere al largo l’isola Gallinara e il promontorio finalese della Caprazoppa. I meravigliosi paesaggi del Ponente Savonese fanno da corredo a una canzone di grande atmosfera, un perfetto equilibrio di emozioni e sentimenti, tra la malinconia e l’allegria, da sempre cifra stilistica della band.

Per quanto riguarda i crediti, ecco i ringraziamenti della band: “La realizzazione di questo video è stata possibile grazie alle riprese di Elena Chessa e al montaggio di Luca Saggin ed è stato interamente girato con un telefono cellulare. Ringraziamo Massimo Piazza per avere messo a nostra disposizione quel piccolo gioiello della marineria nostrana che è il gozzo ligure. Ringraziamo inoltre il vecchio lupo di mare Gianangelo Ascoli per il supporto e la pazienza”.

Il video di “Lampedusa”: