Coronavirus, Uiltucs Liguria: "Centinaia di lavoratori in appalto continuano ad operare nella paura e nell'incertezza a causa di tutele mancanti o parziali"

"Da inizio emergenza chiediamo alle ditte in appalto dispositivi sanitari adeguati e disposizioni operative adeguate per il caso estremo nel quale tutti ci troviamo coinvolti, che possano garantire la salute dei lavoratori che prestano servizio nelle mense ospedaliere. Le aziende, sulla base delle informazioni ricevute anche delle rispettive committenze, ha messo in campo misure protettive quasi in autonomia, che spesso differiscono da quelle messe in atto in altri ospedali, quindi senza una reale omogeneità operativa" commenta da Uiltucs Liguria.

"Non si è visto un coordinamento atto a garantire salute e sicurezza del personale né dalle varie direzioni sanitarie, che ne hanno diretta responsabilità, né da ALISA, né dalle istituzioni regionali. Tutele mancate o parziali quindi sia per il personale diretto che per il personale in appalto. Il panico dilagante soprattutto tra i lavoratori in appalto in servizio negli ospedali genovesi è più che fondato, dato il continuo emergere di casi di pazienti positivi al COVID-19, con un’emergenza virale all'interno delle strutture ospedaliere che è stata fortemente sottovalutata".