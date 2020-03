13 marzo 1975: Angelo Vaccarezza rievoca l'omicidio Ramelli

"Oggi è il 13 marzo e, virus o non virus, #ionondimentico". Con queste parole Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria, rievoca l'omicidio di Sergio Ramelli, ucciso esattamente 45 anni fa.

"Aspettammo dieci minuti, e mi parve un'esistenza. Guardavo una vetrina, ma non dicevo nulla. Ricordo il ragazzo che arriva e parcheggia il motorino. Marco mi dice: "Eccolo", oppure mi dà solo una gomitata. Ricordo le grida. Ricordo, davanti a me, un uomo sbilanciato. Colpisco una volta, forse due. Ricordo una donna, a un balcone, che grida: "Basta!". Dura tutto pochissimo... Avevo la chiave inglese in mano e la nascosi sotto il cappotto. Fu così breve che ebbi la sensazione di non aver portato a termine il mio compito. Non mi resi affatto conto di ciò che era accaduto.»