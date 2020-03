Coronavirus. Battelli: "Von der Leyen dimostra che c'è un'Europa che sa vedere, non solo stare guardare"

Commenta in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli: "Le parole appena pronunciate dalla presidente Ursula von der Leyen dimostrano che c'è un'Europa capace di vedere, ascoltare, agire non solo limitarsi a guardare.

E che c'è un governo forte, coeso, che parla con una voce sola e che, quando è necessario, sa farsi sentire. Un discorso che aspettavamo, soprattutto dopo l'intervento irresponsabile fatto ieri dalla Bce di Christine Lagarde. L'Europa non può aspettare oltre, o le istituzioni europee dimostrano di essere forti e solidali o non ci sarà davvero più niente da salvare.

Domani l'emergenza che sta vivendo l'Italia potrebbe toccare ad altri Paesi, nessuno può pensare di essere al sicuro".