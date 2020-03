Coronavirus, Lega Alassio: "Stare a casa, sforzo di tutti per battere il virus"

Un collage fotografico nel quale gli iscritti alla sezione di Alassio della Lega - Salvini hanno posato nel proprio soggiorno, sul divano o in camera da letto con in mano un cartello recante l'hashtag #iorestoacasa.

Questo l'appello divulgato oggi dal Commissario Antonio Caviglia della Lega di Alassio. Spiegano coralmente gli iscritti: "È assodato che l’unico modo che abbiamo per combattere e debellare questo maledetto virus sia quello di STARE A CASA.

Chiediamo a tutti i nostri concittadini - e non solo - di attenersi alle ultime disposizioni.

Capiamo perfettamente che lo sforzo richiesto è grande perché limita tutti i criteri di libertà delle singole persone, ma oggi più che mai dobbiamo dimostrare di essere un vero Paese, unito, contro un nemico comune: limitiamo gli spostamenti il più possibile, usciamo di casa solo per necessità reali, per far la spesa uno per volta, per motivi di salute, o per andare a lavorare. Non per cose inutili!

Limitiamoci, anche nel rispetto di chi suo malgrado deve andare a lavorare, pensiamo a tutti gli operatori ospedalieri, alle commesse dei supermercati, agli impiegati assicurativi e bancari e molti altri.

Probabilmente la serrata doveva essere più netta, ma non vogliamo discuterla né fare polemica, oggi: vogliamo solo chiedervi di RESTARE A CASA. È per la vostra e per la nostra salute".