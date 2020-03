Coronavirus, parcheggi blu gratis a Loano. Vaccarezza: "Una prova di sensibilità e rispetto nei confronti dei cittadini"

"Un giorno in più è trascorso dall'inizio di questa vicenda, uno in meno verso la fine di questo momento difficile.Oggi il tempo non aiuta l'umore, lo so, ma ancor meno ad uscire. Facciamolo il minimo indispensabile, e una persona per nucleo familiare, mi raccomando.Dobbiamo essere responsabili, ognuno per tutti" commenta in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"Oggi voglio ringraziare, oltre, come sempre, tutti coloro che lavorano per traguardare questo periodo, l'amministrazione di Loano, che ha dato prova di sensibilità e rispetto nei confronti dei cittadini. La Giunta comunale presieduta dal Sindaco Luigi Pignocca ha stabilito, su proposta dell'assessore Enrica Rocca, che, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, i cittadini loanesi possano usufruire della sosta nelle aree blu presenti sul territorio loanese in maniera del tutto gratuita, ossia senza corrispondere la relativa tariffa e senza limiti di tempo".

"L'amministrazione, inoltre, ha sospeso il divieto di sosta nelle aree che, giornalmente, sono interessate dalle operazioni di pulizia e spazzamento delle strade: i cittadini, dunque, non avranno più necessità di spostare il loro veicolo per “liberare la strada”. Le operazioni di spazzamento avverranno lo stesso, compatibilmente con la presenza dei mezzi in sosta. Entrambe le misure saranno in vigore fino al 3 aprile prossimo".

"Ringrazio Luigi ed Enrica e tutta l'amministrazione loanese, questo è un gesto di attenzione e rispetto che sarebbe bello fosse emulato anche da altre amministrazioni. Il servizio al cittadino passa anche attraverso attenzioni volte a facilitare il trascorrere di questi giorni. Andiamo, e guardiamo avanti con fiducia, tutti insieme. Andrà tutto bene #avantiliguria" conclude Vaccarezza.