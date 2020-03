Coronavirus: dipendenti delle farmacie comunali decidono di non ridurre l'orario e di non beneficiare delle ferie in questo periodo

Le farmacie comunali di Albenga continuano a mantenere il consueto orario e i dipendenti, con grande senso di responsabilità, del dovere e con massima disponibilità hanno deciso di rinunciare alla possibilità di beneficiare delle ferie o di disporre un orario ridotto per andare incontro a tutti i cittadini, specie in un momento difficile come quelloc he si sta vivendo.

Afferma Martina Isoleri consigliere con delega alle farmacie: "Sono orgogliosa della scelte del coordinatore e delle nostre farmaciste di aver rinunciato alle ferie e alla possibilità di ridurre l'orario di lavoro. Un grazie di cuore per il lavoro che continuate a svolgere con serietà, impegno e senso del dovere. Invito le persone anziane o appartenenti ad una fascia a rischio ad usufruire del servizio "Anticorpi" disponibile telefonicamente presso la croce rossa (0182555265) anche per l'acquisto di farmaci da banco o di altri farmaci previa ricetta presso una delle nostre farmacie comunali.

Vi invito infine a seguire la pagina Facebook delle farmacie comunali per essere sempre aggiornati."