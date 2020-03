Coronavirus, emergenza dispositivi di protezione: anche Pietra Soccorso si unisce al coro delle richieste

Una raccolta fondi, attraverso la piattaforma specializzata gofundme.com, per aiutare la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso impegnata in prima linea nel servizio di ambulanze chiamate in causa nell'emergenza Covid-19. I proventi verranno utilizzati per l'acquisto di Dispositivi di protezione per il personale.

"Siamo la Pubblica Assistenza Pietra Soccorso Onlus, servizio di ambulanze impegnate nell'emergenza Covid-19 - spiegano dalla Pubblica Assistenza pietrese - Vi chiediamo aiuto con le vostre offerte per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale e per i pazienti, che scarseggiano a fronte di questa emergenza e quei pochi che si trovano hanno costi elevati. Inoltre in base all'obbiettivo raggiunto vorremmo acquistare un macchinario per la sanificazione delle ambulanze, per poter lavorare in massima sicurezza. Aiutateci ad aiutarvi!!!".