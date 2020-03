Coronavirus, i giovani delle parrocchie di Quiliano e Valleggia a disposizione degli anziani

In questo momento di difficoltà in cui tutti e soprattutto le persone più anziane sono invitate a restare nelle proprie abitazioni, lodevoli e utili iniziative promosse dai giovani delle parrocchie di San Lorenzo in Quiliano e del Santissimo Salvatore di Valleggia, entrambe guidate da don Michele Farina.

I ragazzi di Valleggia si rendono disponibili gratuitamente ad andare a fare la spesa per le persone più anziane della parrocchia e sono contattabili ai numeri 3493656678 (Lisa), 3311365627 (Veronica), 3491679910 (Simone), 3482911568 (Lucia).

Discorso analogo per i giovani della parrocchia di Quiliano che ribadiscono: “Se avete bisogno la spesa ve a portiamo noi!” Il servizio è gratuito è può essere prenotato via telefono ai numeri 3480360386 (Francesca) e 3473388175 (Giulia).