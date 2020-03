Da Soroptimist Club Savona una raccolta fondi per il San Paolo

“Occorre che nella causale del versamento sia specificata la destinazione” precisa la Presidente, Irene Schiavetta “che deve essere la seguente: raccolta Soroptimist per terapia intensiva ospedale San Paolo di Savona”. In questo modo i fondi andranno immediatamente, e direttamente, all’ospedale cittadino, senza dispersione e senza intermediari.

“Sono in contatto con il dott. Claudio Balbi dell’Asl2 che mi ha fornito le coordinate bancarie IBAN e mi ha assicurato che in questo momento c’è ancora estrema necessità di fondi per fronteggiare l’emergenza. Come Soroptimist Club abbiamo versato immediatamente 2000 euro prelevati dalle nostre risorse di cassa e invitiamo le socie e i cittadini tutti a donare a loro volta. Abbiamo anche l’appoggio del Rotary Club che ha espresso il suo apprezzamento all’iniziativa nella persona di Giovanni Toso, attuale Presidente.”