DPI contro il contagio da Coronavirus: anche la Croce Bianca di Finalmarina avvia la raccolta fondi

E' stata avviata anche dalla Croce Bianca di Finalmarina la raccolta fondi per acquistare dispositivi di protezione individuale per affrontare l'emergenza COVID -19.



"Gli operatori hanno bisogno di questi dispositivi - fanno sapere i volontari - per poter operare in sicurezza e non interrompere la catena del soccorso. Questi dispositivi comprendono maschere filtranti di protezione FFP2 o FFP3, tute in tyvek, guanti e occhiali protettivi".



Questi hanno un costo abbastanza alto e sono monouso, per evitare la contaminazione sia dell'operatore che del paziente. E' quindi fondamentale per le pubbliche assistenze averne a disposizione in questo momento.

Aiutare per continuare ad aiutare è quello che chiedono dalla Croce finalese, ed è possibile farlo attraverso la piattaforma GoFundMe (QUI IL LINK).