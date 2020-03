"Flashmob sonoro!": oggi contro il Coronavirus musica e canti da ogni finestra

“Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”.

Ed è così che su Facebook si annuncia per oggi, venerdì 13 marzo, alle 18 il “Flashmob sonoro!”, per sentirsi, in ogni senso, più vicini, in questo periodo d’emergenza, e costrizioni, da Coronavirus.

Quindi l’invito è a “rompere il silenzio” e partecipare, anche con video da caricare sulla pagina dedicata all’evento (clicca QUI).

Stasera allora apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo e cantiamo insieme nello stesso momento: un enorme simbolica orchestra virtuale, che leghi tutti, da nord a sud.

A Benevento hanno già iniziato con qualcosa di simile, una sorta di “challenge condominiale”, in cui dai poggioli suonano il tamburello e cantano. Sarebbe bello se anche dalle finestre di Savona e provincia, da ogni via, risuonasse una melodia di vicinanza, e vicinato, che possa rallegrare e infondere un po’ di buon umore.

E come si dice: “canta che ti passa”, il Coronavirus.

Per domani, sabato 14 marzo, sarà previsto un ulteriore flashmob, sempre sul balcone di casa dove alle ore 12.00 è previsto di "farci un grosso applauso per tutto quello che ognuno di noi sta facendo per questa nazione".